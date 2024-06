Coppia di ladri arrestata in simultanea a Napoli e Spezzano Albanese

StrettoWeb

A Napoli e Spezzano Albanese (Cosenza), i carabinieri della stazione di Rione Traiano, con l’ausilio dei militari della compagnia dei carabinieri di San Marco Argentano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale procura, nei confronti di due persone, un uomo e una donna, di 34 e 37 anni.

I due arrestati sono indiziati del reato di rapina di una borsa, commesso nella serata dell’8 gennaio 2023 in via Arno in danno di una 43enne del luogo, nel frattempo intenta a passeggiare in compagnia di un amico. Grazie alla visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza è stato possibile risalire al veicolo utilizzato dai due per la commissione della rapina ed è stato documentato un tentativo di prelievo attraverso una carta bancomat sottratta alla donna.

I due autori sono quindi stati identificati dalla vittima. Gli arrestati sono stati accompagnati nella casa circondariale femminile di Benevento (femminile) e nel carcere di Castrovillari. L’uomo, infatti, è stato rintracciato in Calabria, in una comunità dove risultava sottoposto, per altra causa, agli arresti domiciliari.

