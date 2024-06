Reggio Calabria, elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione: la Uil Scuola Rua ottiene 4 seggi

StrettoWeb

Nell’elezione dei rappresentanti sindacali nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) la Uil Scuola Rua ottiene quattro seggi: scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, personale Ata. Il sindacato guidato da Giuseppe D’Aprile esprime soddisfazione al Segretario Territoriale Luca Scrivano e si congratula “con i lavoratori della scuola della Città Metropolitana di Reggio Calabria per un risultato che arriva come risposta a scelte non sempre facili da prendere. Abbiamo deciso di seguire la nostra linea di ascolto, coerenza, impegno, e attenzione – afferma Scrivano – e le persone ci hanno seguito. Il risultato del personale Ata è un segnale di fiducia e di condivisione delle scelte operate, a partire dalla posizione assunta in sede contrattuale.

Il dato elettorale, che consegna alla Uil un insieme di 100.000 voti, più del doppio rispetto all’elezione scorsa (46.890), permette di entrare nel parlamentino del MIM con un rappresentante per ogni grado della scuola dell’obbligo. L’elemento che più si è sentito – precisa Scrivano – già nella trasmissione dei primi risultati del voto, è una netta crescita dell’identità di sigla nella città Metropolitana di Reggio Calabria. Questo ci riempie di orgoglio e responsabilità. In una elezione con forte caratterizzazione istituzionale, quello che emerge è che di fronte alle rivendicazioni più impegnative è necessario osare per affermare le proprie idee, sforzandosi di guardare oltre e di ipotizzare soluzioni diverse, a tutela di tutta la comunità educante. Grazie a tantissimi che con il loro voto hanno reso concreta la piena democrazia partecipativa”.

