Cirio vince nettamente, è riconfermato presidente del Piemonte

In base ai primi dati, dal sito del Viminale, alle elezioni regionali in Piemonte, è nettamente in testa il candidato del centrodestra e governatore uscente Alberto Cirio (FdI, Fi, Lega, Lista civica Cirio presidente, Noi moderati) che, con il 52,17%, si avvia verso la riconferma. La Lista civica Cirio si aggira attorno al 10%.

A seguire la candidata del centrosinistra Giovanna Pentenero (Pd, Avs, Lista civica Pentenero presidente, Stati Uniti d’Europa per il Piemonte, Lista civica Piemonte ambientalista e solidale) al 36,56%.

Poi la candidata Sarah Disabato (M5S) al 8,71%, la candidata Francesca Frediani (Piemonte Popolare) all’1,51%, Alberto Costanzo (Libertà Piemonte) all’1,04%.

