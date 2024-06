“Ciauri di Ciuri”, coloriamo Gioiosa Marea di verde e di bellezza

StrettoWeb

L’estate è alle porte e con essa arriva anche un’opportunità unica per trasformare la nostra comunità in un mare di colori e profumi. L’Associazione Pro Loco Gioiosa Marea è lieta di annunciare il lancio del progetto “Ciauru di Ciuri”, un’iniziativa volta a promuovere e coinvolgere attivamente i cittadini nella piantumazione di piante e fiori nelle nostre strade, aiuole, balconi, parchi e giardini pubblici e privati.

Il progetto “Ciauru di Ciuri” mira a creare un legame più stretto tra i residenti e il nostro ambiente urbano, incoraggiando tutti a prendersi cura delle nostre aree verdi e a contribuire alla bellezza e alla vitalità della nostra città. Attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, vogliamo trasformare ogni angolo della città in un giardino fiorito, offrendo non solo uno spettacolo visivo incantevole, ma anche numerosi benefici per la salute e il benessere della comunità nel suo complesso.

Il profumo e i colori vibranti dei fiori sono un’esperienza meravigliosa per i sensi, che regalano gioia sia all’olfatto che alla vista. Questo progetto ambizioso si propone di diffondere una “cultura della bellezza”, motivato dalla voglia di celebrare la splendida natura già presente del nostro territorio e di risvegliare una consapevolezza comune sulla necessità di prendersi cura e valorizzare l’ambiente e il decoro urbano.

È un’iniziativa che punta a diffondersi come un’onda positiva, ispirando il verde e la bellezza dei fiori a diventare non solo elementi estetici, ma anche valori fondamentali per la nostra comunità, umani e

sociali. Questa visione vuole coinvolgere tutti i residenti, dai più giovani alle associazioni per sviluppare un legame positivo con la propria comunità e con l’ambiente circostante.

Il nostro obiettivo è migliorare la bellezza della nostra città attraverso azioni tangibili, prendendoci cura dei luoghi che frequentiamo quotidianamente. Inoltre, vogliamo promuovere iniziative che non solo coinvolgano i cittadini, ma offrano anche spunti culturali e occasioni di socializzazione.

La Pro Loco Gioiosa Marea in accordo con le Istituzioni locali invita tutti i residenti, le scuole e le imprese a unirsi in questa meravigliosa avventura verde. Ogni gesto, grande o piccolo, conta: dalla piantumazione di fiori nei vasi sul balcone, alla creazione di giardini comunitari, fino alla cura e alla manutenzione delle aree verdi già esistenti.

Ognuno di noi può fare la differenza e contribuire a rendere la nostra città più bella e vivibile per tutti. Per maggiori informazioni su come partecipare al progetto “Ciauru di Ciuri” e per scoprire come

l’Associazione può sostenere le vostre iniziative di piantumazione, è possibile contattare al seguente indirizzo email: prolocogioiosamarea@gmail.com. “Insieme, possiamo far sbocciare la nostra città e creare un futuro più verde e fiorito per tutti”.

