Catanzaro, Noto a tutto campo: Vandeputte, Aquilani e Vivarini, “dal punto di vista umano…”

Il Presidente del Catanzaro Floriano Noto ha parlato ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com. Tra gli argomenti, soprattutto il mercato, dopo l’arrivo dei Direttori Morganti e Polito, successori di Foresti e Magalini. Ora c’è la grana allenatore, oltre alle tante sirene per Vandeputte. “Se va al Palermo? Abbiamo preso atto dell’interesse dei rosanero, oltre che della Cremonese in B e di squadre come Cagliari e Udinese in Serie A. Al momento si è trattato di un pour parler, perché dovrò parlarne con il direttore sportivo e l’allenatore. Vedremo cosa succederà”.

“Stiamo parlando di un ragazzo d’oro e sarei pronto ad agevolarlo davanti a una buona offerta: se formulata da parte di una squadra della massima serie o del campionato cadetto con obiettivi superiori ai nostri, siamo pronti ad accontentarlo. È chiaro che deve verificarsi la condizione giusta considerato le spese da noi affrontate per l’acquisto del cartellino”, ha aggiunto fissando il prezzo: “da alcune prime valutazioni fatte in società, il prezzo da noi fissato si aggira sui quattro milioni di euro. È chiaro che come in ogni trattativa di mercato dovranno incontrarsi domanda e offerta”.

Noto non nasconde l’amarezza per l’addio di Vivarini: “non mi aspettavo il suo addio, considerato quello che aveva dimostrato anche dal punto di vista umano. È giusto prendere atto, però, della sua scelta”. E su Aquilani, “ha un profilo simile a Vivarini e questo mi permetterebbe di non dover tra le altre cose rivoluzionare la squadra. Polito mi ha già accennato di aver in mente altri tre o quattro nomi. Certamente dovremo chiudere entro la prossima settimana”.

Si chiude con l’obiettivo della prossima stagione: “voliamo bassi e dobbiamo solo pensare a salvarci, messaggio che ho trasmesso anche a Polito. Il secondo anno è tosto e incontreremo molte squadre strutturate. La salvezza rimane la priorità. Raggiunto il nostro obiettivo poi vedremo cosa ci regalerà la stagione”.

