Catanzaro, oltre 1,5 milioni per mettere in sicurezza le strade: i 9 interventi nel dettaglio | INFO

Nove interventi per un investimento complessivo di oltre 1 milione 600mila euro, destinati alla messa in sicurezza e alla regimentazione idraulica di diverse strade della città. E’ quanto previsto dallo schema di convenzione tra il Comune di Catanzaro e il Dipartimento Protezione civile della Regione Calabria che é stato approvato dalla giunta nella seduta odierna, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita. Con questo atto, i due enti regolamenteranno l’utilizzo dei fondi regionali, nell’ambito del Piano di interventi definito lo scorso anno, per una serie di lavori di prevenzione del rischio idrogeologico.

Gli interventi

Nello specifico, nella delibera comunale si fa riferimento alla messa in sicurezza del muro di contenimento di via Romagna e delle sedi stradali di via Alto Adige, Sant’Elia, Gagliano contrada Cuturella, via Paglia e via M. Greco. Previsto anche l’intervento per lo smaltimento delle acque piovane di Gagliano- via Lenza, il consolidamento delle scarpate di via S. Domenica, la regimentazione delle acque piovane in vico I Piazza Roma.

Le parole dell’Assessore

“Una serie di opere, individuate per ordine di priorità in tutto il territorio da nord a sud, che si inseriscono nella più ampia pianificazione messa in campo per la messa in sicurezza delle nostre strade e la prevenzione ambientale”, commenta l’assessore Raffaele Scalise. “É necessario destinare più risorse possibili per salvaguardare le aree notoriamente fragili della città. Con queste ulteriori somme, messe a disposizione dalla Protezione civile regionale, sarà possibile progettare e impiegare le soluzioni più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi”.

