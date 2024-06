Catanzaro: “il matrimonio? Sì, ma andiamo a votare”. Prima le nozze, poi dritti al seggio vestiti da sposi

StrettoWeb

Il matrimonio? Sì, ma non “scappa”. Il voto, invece, è sacro, e se non ci si presenta in tempo il rischio è di non farcela. E così una coppia di Squillace (Catanzaro) ha deciso di recarsi immediatamente al seggio elettorale proprio dopo la cerimonia di nozze. Foto e notizia hanno fatto il giro della Calabria e non solo.

Giovanni e Giulia si sono sposati ieri, sabato 8 giugno, nello stesso giorno di Europee e Comunali. Prima il “sì” in Chiesa, alle ore 16, poi dritti al seggio elettorale con gli abiti nuziali, prima della grande festa. Che intanto era iniziata al seggio, vista la band che ha accompagnato i presenti e lo stupore di Presidente di seggio e scrutatori.

