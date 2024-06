Da Catanzaro all’Europa: il Progetto Erasmus+ per alunni e docenti

StrettoWeb

Si è conclusa con successo la seconda annualità del Progetto Erasmus+ che ha visto impegnati docenti ed alunni nelle attività previste dal Piano in tre Paesi Europei: Il progetto, fortemente sostenuto dalla DS dott.ssa Rita Elia, si è posto ambiziosi obiettivi riguardanti il rispetto per l’ambiente, l’inclusione e la digitalizzazione, nonché il potenziamento delle competenze linguistiche.

La prima mobilità ha coinvolto cinque studenti dell’Istituto Escola Secundaria de Emidio Navarro, Viseu, in Portogallo. Gli studenti si sono resi parte attiva delle attività scolastiche presso l’Istituto ospitante, hanno partecipato insieme ai ragazzi portoghesi alle lezioni di inglese, attività laboratoriali, scienze motorie, hanno visitato il Dipartimento di Agraria dell’Università Politecnica, si sono confrontati sul piano sportivo con una sfida che ha permesso loro una maggiore integrazione e socializzazione.

I docenti impegnati nella seconda mobilità prevista, quella di Job Shadowing presso Le Lycée Beaupré, Haubourdin in Francia. I quattro docenti hanno molto apprezzato l’accoglienza ricevuta nella scuola ospitante e la collaborazione e la disponibilità di tutte i colleghi di cui hanno seguito le lezioni.

La mobilità Job Shadowing è stata un’occasione di confronto su aspetti che riguardano la didattica, i programmi di studio e anche l’organizzazione e il funzionamento della scuola nei nostri due paesi ed ha rafforzato il rapporto di collaborazione e fiducia. Il progetto si è concluso con la terza mobilità all’estero che ha visto impegnati la DS, la DSGA e due docenti nel Course and Training “EU project design and project cycle management: a practical workshop” Dublino – Irlanda, al fine di acquisire competenze spendibili nell’ambito delle attività didattiche e formative che abbiano ricadute sull’intera comunità scolastica.

Durante la mobilità i partecipanti hanno avuto l’opportunità di seguire un corso strutturato in lingua inglese su obiettivi, metodologie, condizioni e migliori pratiche di Erasmus+ e Fondo Sociale Europeo e indicazioni su come scrivere una proposta di successo e pianificare un progetto in modo da sfruttare le opportunità di finanziamento disponibili dell’UE.

Tutte le esperienze all’estero sono state ritenute molto positive dal gruppo dei partecipanti sia per l’arricchimento professionale che culturale ed umano. Molto apprezzata è stata la possibilità di condividere con i colleghi momenti di crescita formativa e culturale, ma anche avere avuto la possibilità di confronto in un contesto extrascolastico che ha indubbiamente incrementato la motivazione professionale.

Viva soddisfazione è stata espressa dalla D.S. dott.ssa Rita Elia, nell’ottica di un continuo miglioramento dell’offerta formativa del nostro Istituto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.