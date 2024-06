Catania: minaccia passanti con bottiglia di vetro, denunciato 36enne

StrettoWeb

La polizia di Catania ha denunciato un uomo di 36 anni di origine maltese che aveva minacciato di colpire i passanti con una bottiglia in vetro. L’uomo aveva molestato e minacciato senza motivo alcune persone presenti in piazza, così come è stato segnalato ai poliziotti da alcuni cittadini. Ad intervenire immediatamente sono stati gli agenti del X Reparto Mobile che hanno individuato e fermato l’uomo in evidente stato di ebbrezza, ripristinando l’ordine e mettendo fine così agli atteggiamenti molesti.

