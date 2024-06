Catania, colpisce in testa con una pietra una donna e la violenta sessualmente: arrestato

StrettoWeb

La polizia di Catania ha arrestato per violenza sessuale e lesioni aggravate un 28enne nigeriano. I fatti risalgono alla notte del 3 giugno scorso, quando gli agenti, dopo la richiesta d’aiuto sulla linea d’emergenza 112, e’ intervenuto in un’attività commerciale nelle vicinanze del porto dove si era appena rifugiata una donna con diverse ferite sanguinanti.

Trasportata in ambulanza del 118 al pronto soccorso, ha avuto una prognosi di 15 giorni. La vittima, solita stazionare su una strada nelle vicinanze del porto, in un primo momento era stata avvicinata dall’uomo, in evidente stato di ebbrezza, giunto a bordo di un monopattino elettrico e successivamente, al rifiuto di una prestazione sessuale a pagamento, e’ stata prima minacciata con un pezzo di legno in mano e poi aggredita con inaudita violenza.

L’uomo ha trascinato a forza la vittima in una vicina strada senza uscita e qui, dopo averla tramortita con schiaffi e pugni e poi colpita alla testa con una grossa pietra e un tubo in plastica raccolti in terra, ha abusato di lei.

