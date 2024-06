Caso Falcomatà, Franco Recupero: “il silenzio delle figure apicali del Pd ed il doppiopesismo dei democratici”

StrettoWeb

“Il persistente mutismo del segretario regionale PD, sen. Nicola Irto, sulle gravissime implicazioni politiche connesse alla “Operazione Ducale”, trova perfetta corrispondenza nel glaciale distacco della responsabile nazionale della Legalità del PD, sen. Enza Rando, giunta in riva allo Stretto nei giorni scorsi per vicende connesse al ruolo dalla stessa esercitato”. E’ quanto afferma in una nota Franco Recupero, Segretario Provinciale Lega. “Lo stesso è a dirsi a proposito del recente passaggio a Reggio Calabria del responsabile nazionale PD della Comunicazione, Sandro Ruotolo, dopo avere ottenuto voti utili alla sua elezione a Bruxelles, senza minimamente interrogarsi se il consenso espresso al suo indirizzo avesse o meno il “nobile” sigillo made in Sambatello. Sono indici fortemente significativi del doppiopesismo che da sempre alimenta l’ipocrisia dei “democratici”, rimarca Recupero.

Genova ed silenzio del Pd

“A Genova si grida allo scandalo per le mancate dimissioni del governatore Toti, salvo poi consegnarsi ad un vergognoso silenzio sulle ormai notorie relazioni intrattenute, nel tempo, dal PD reggino con il Ducato di Sambatello, il cui inquinato e putrido contributo ha ulteriormente falsato il risultato elettorale del 2020, nonostante fosse di per sé soverchio l’accesso ai seggi riservato nella stessa consultazione amministrativa a persone già passate a miglior vita. Davanti a queste performance circensi, le figure apicali del PD nazionale e regionale, così come l’ANCI del santificato Decaro da Bari, oggi tacciono!

E il loro silenzio significa avere lasciato alla deriva Falcomatà, dal suo canto ormai rassegnatosi alla surreale difesa d’ufficio dei “fedelissimi” e selezionatissimi compagni di calcetto, in verità allarmati dall’imminente ed inevitabile invio della commissione di accesso che ne metterà a rischio prebende e stipendi”, sottolinea Recupero.

Il ruolo di Muraca

“Ma ancora più riprovevole è che un ex assessore comunale, per di più poliziotto, sia diventato consigliere regionale, sotto le sinistre insegne del PD, senza avere ben chiara la netta linea di confine che separa ciò che riguarda la giustizia -sanzionabile o meno che sia- da ciò che si distanzia sensibilmente da requisiti minimi di etica pubblica. E’ disdicevole che il compagno di calcetto/angelo custode del Sindaco riprenda a pretesto -esattamente come ha già fatto LIBERA Calabria- il voto parlamentare recentemente espresso sull’autonomia differenziata per distrarre l’opinione pubblica reggina, e riproponga il feticcio dello stucchevole refrain del ballottaggio del 21 settembre 2020 “Reggio non si Lega”, spiega Recupero.

Dimissioni di Falcomatà

“È banalmente puerile, il tentativo di mettere la sordina al dato, sempre più forte e chiaro, della perentoria ed irreversibile richiesta di dimissioni che una comunità in preda allo sconforto ed al disgusto rivolge a Falcomatà. E allora, da Falcomatà e dai suoi compagni, incuranti del rischio gravissimo che le loro condotte hanno procurato alla città nell’ultimo decennio, cos’altro ci si può attendere, se non una valutazione in chiave utilitaristica delle dimissioni immediate che tutti invocano e si aspettano? Una utilità, al riguardo, esiste ed è ben nota all’agonizzante amministrazione comunale ritrovatasi in un vicolo cieco, soprattutto dopo il venire meno delle sponde inseguite sui livelli superiori: la bussola dei giovanotti che hanno firmato il disastro di Reggio non potrà che essere orientata verso la “messa in sicurezza” delle loro carriere, altrimenti stroncate dalla sanzione dell’incandidabilitá insita in uno scioglimento sempre più incombente ed inevitabile ad ogni giorno che passa“, conclude Recupero.

