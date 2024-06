Capo d’Orlando: primo triangolare del cuore per i club di Inter, Milan e Juve

StrettoWeb

Non solo per seguire e tifare le squadre più blasonate del panorama calcistico italiano, ma anche e soprattutto per fare beneficenza. I tesserati ai club orlandini di Inter, Milan e Juventus scendono in campo nel “Primo triangolare del Cuore”, con un obiettivo ben preciso: devolvere parte del ricavato all’associazione ‘NoLimits – al di là del Muro’. Questo, quanto si sono prefissati gli organizzatori del torneo di calcio a 5 che si svolgerà domenica prossima 9 giugno, nel campo di calcio ‘Angelo Puglisi’ di piazza Trifilò a Capo d’Orlando. I rappresentanti dell’Inter club “Javier Zanetti”, del Milan club “Silvio Berlusconi” e del Juventus club, con la collaborazione dell’associazione il Tartarughino, hanno organizzato per domenica 09 giugno una giornata di puro e sano divertimento.

Si parte alle ore 9.30 con le esibizioni dei bambini delle scuole calcio dell’Orlandina e dell’A.s.d. Giovanile Rocca (categoria “piccoli amici”), nel pomeriggio alle ore 16.00, a scendere in campo saranno invece i “primi calci”. L’inizio del “Primo triangolare del Cuore” è invece fissato per le ore 17.30. Facile prevedere che a vincere saranno il divertimento e la solidarietà.

