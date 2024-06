Can Yaman fa “impazzire” la Calabria sul set di Sandokan

StrettoWeb

La temperatura si fa bollente… ma non solo per il caldo! La presenza di Can Yaman sulle spiagge di Le Castella sta facendo impazzire proprio tutti, appassionati e fan. Il bello e bravo attore turco, protagonista della nuova serie TV Sandokan in onda sulla Rai ad ottobre, si trova in questi giorni sul set calabrese per girare alcune scene a cavallo a Grotticelle di Capo Vaticano. Un degno erede di Kabir Bedi, strepitoso anche nella somiglianza con il suo predecessore!

La serie TV conterà anche sul prezioso contributo di attori anche internazionali: al suo fianco, infatti, ci sarà Ed Westwick, conosciuto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Chuck Bass in Gossip Girl, poi l’attore italiano Alessandro Preziosi e ancora John Hannah, Mark Grosy e tanti altri. Un risvolto positivo per la nostra Calabria che, ancora una volta, conferma tutto il suo potenziale e la sua bellezza.

