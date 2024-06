Calabria, violenta rissa nella notte: in tre finiscono in ospedale

StrettoWeb

Notte di caos a Fuscaldo, in provincia di Cosenza: una violenta lite avrebbe animato le strade della cittadina destando preoccupazione e mandando tre soggetti all’ospedale. Secondo una prima ricostruzione, i tre giunti al Pronto Soccorso della vicina Paola, sarebbero stati coinvolti in una rissa dove, al culmine della colluttazione, una dei responsabili sarebbe stato raggiunto e colpito in testa da un oggetto contundente. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Stazione Locale.

