La Calabria per i giovani: l’importanza del Servizio Civile Universale

StrettoWeb

“La saggezza della Calabria” e “La Calabria per i giovani”. Sono partiti mercoledì 12 giugno i due progetti di Servizio Civile Universale presso il Comune di Casali del Manco. Sono otto i giovani volontari selezionati, accolti nella casa municipale prima di iniziare il proprio importante e prezioso percorso. Il progetto “La saggezza della Calabria” sarà orientato all’assistenza di adulti e

cittadini della terza età in condizioni di disagio e finalizzato alla promozione dell’invecchiamento attivo dei cittadini over 65.

Il secondo progetto, “La Calabria per i giovani”, nasce invece con lo scopo di sostenere la crescita personale, culturale, formativa e professionale dei giovani under 30, spaziando dalla cultura, all’ambiente, al turismo sostenibile e sociale, allo sport, dando loro la possibilità di acquisire nuove abilità e competenze.

“Siamo felici dell’inizio di questi nuovi percorsi – ha affermato il Sindaco

Francesca Pisani – Dopo le belle esperienze dell’anno scorso, si apre un nuovo

capitolo per quanto riguarda il Servizio Civile Universale nella nostra città. Abbiamo chiesto ai volontari impegno, entusiasmo e dedizione perché il Servizio Civile rappresenta un’incredibile opportunità, sia per il supporto offerto all’Amministrazione comunale, sia per gli stessi giovani, in quanto occasione unica di crescita personale. Auguriamo loro buon lavoro e siamo certi che si tratterà di un’esperienza che i ragazzi e le ragazze si porteranno dentro per sempre”.

Il 22 dicembre scorso, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale aveva pubblicato il bando per la selezione di operatori volontari ed il Comune di Casali del Manco, attraverso la società cooperativa Taxiverde, ha selezionato otto volontari da impiegare, per dodici mesi, a servizio della cittadinanza e del territorio.

Entrambi i progetti saranno realizzati attraverso attività laboratoriali

condotte da esperti di settore, incontri, finalizzati alla massima inclusione degli anziani ed alla formazione dei più giovani. Corsi di teatro, di formazione digitale, di navigazione su Internet e di comunicazione social, sono alcune delle attività pensate per gli anziani, che saranno anche affiancati per le necessità quotidiane, di salute e

burocratiche.

Per i più giovani previsti, tra le altre cose, seminari e corsi di coaching

strategico, autoimprenditorialità, fundraising, nonché la realizzazione di sportelli informativi ed orientativi, circa le opportunità di formazione, di lavoro e di volontariato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.