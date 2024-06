La Calabria continua a bruciare: sterpaglie in fiamme e fumo nero a Rende

StrettoWeb

Ennesimo incendio in pochi giorni nella nostra Calabria: un rogo si è sviluppato poco dopo le 13 nella città di Rende, in provincia di Cosenza, tra le zone di Sant’Agostino e viale Magna Grecia vicino l’autostrada A2. Un’alta colonna di fumo nero ha interessato tutta l’area circostante spargendo un odore acre. Il rogo è stato alimentato velocemente dagli arbusti e le sterpaglie presenti e dal vento che sta soffiando sulla cittadina. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco i quali, con due mezzi, hanno circoscritto l’incendio e si stanno adoperando per spegnerlo. Al momento la visibilità è scarsa, si richiede massima attenzione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.