Dramma in un lido a Guardia Piemontese in provincia di Cosenza dove un bimbo di 3 anni è rimasto schiacciato dal cedimento di un cancello. L’incidente, la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri della stazione di Guardia Piemontese, si è verificato in maniera inaspettata.

Immediatamente allertati i soccorsi, il piccolo è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza e verserebbe in gravi condizioni a causa delle ferite riportare.

