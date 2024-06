“Lei è Calabria, avvicinati a lei e lascia che ti abbracci”: lo spot del Maiorana di Co-Ro vince il premio “Fabiana Luzzi”

StrettoWeb

Dopo il Diploma d’argento per il migliore olio extravergine di oliva d’Italia nel Concorso riservato agli istituti agrari, arriva per l’IIS Majorana un nuovo prestigioso riconoscimento: tra gli istituti superiori della Calabria si è classificato ancora una volta primo al Concorso Ragazzi in Aula – IX edizione Fabiana Luzzi promosso dal Consiglio Regionale della Calabria, grazie ad uno spot turistico carico di emozioni e suggestioni.

“Il tema Calabria da scoprire – borghi, tradizioni, paesaggi – ha detto il dirigente scolastico Saverio Madera nel corso della cerimonia di premiazione tenutasi nei giorni scorsi a Palazzo Campanella alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso – ha rappresentato per i nostri studenti uno stimolo ed una opportunità importante per esplorare e valorizzare, in termini di marketing territoriale, la diffusa bellezza del nostro patrimonio identitario”.

“La Calabria con le sue tradizioni millenarie ed i suoi borghi affascinanti è terra straordinaria da più punti di vista la cui conoscenza deve essere sempre di più promossa soprattutto tra i suoi stessi residenti ed in questa sfida l’impegno e la partecipazione delle comunità scolastiche possono fare la differenza”.

“Lei è dolce, è anche amara. Lei è gentile, è anche aspra. Lei ti sorprende e ti fa riflettere. Lei è generosa e anche misteriosa. Lei è paziente e anche vivace. Lei è profumata e sempre colorata. Lei è materna. Lei è Calabria, avvicinati a lei e lascia che ti abbracci“.

Sono, queste, le parole dalla viva voce di Martina che fanno da sfondo alle immagini e alle emozioni del video pensato come uno spot turistico. Illustra non solo cos’è la Calabria ma anche ciò che rappresenta: un’esperienza autentica per chi vuole scoprire luoghi ancora poco conosciuti, immergersi in una natura selvaggia, ammirare paesaggi meravigliosi, conoscere tradizioni antiche ancora vive, gustare sapori decisi e respirare profumi avvolgenti.

Realizzato dagli studenti Martina Salerno, Giovanni Gallina e Antonio Sardignolo, guidati e supportati dalla docente Letizia Guagliardi, il video è composto da immagini accompagnate da un aggettivo che identifica il carattere della Calabria, con un gioco di opposti. Per esempio, misterioso è abbinato all’immagine del Codex Purpureus Rossanensis, tra i Marcatori Identitari Distintivi della Calabria extra-ordinaria.

“Essere la prima scuola della Calabria per complessità – ha detto ancora il Dirigente – non è soltanto l’esito di una sommatoria di indicatori ma rappresenta un impegno permanente in termini di elevazione della qualità dell’offerta didattica e di coinvolgimento di tutti gli indirizzi in un percorso che resta finalizzato alla crescita ed allo sviluppo della personalità, della autonomia e della intraprendenza dei nostri studenti, preparandoli come cittadini consapevoli e come classe dirigente dei nostri territori e della nostra terra”.

“Il nostro progetto – ha concluso Madera – ha visto la partecipazione entusiasta degli studenti e dei docenti che con passione e dedizione hanno lavorato insieme per realizzare un’opera che racconta e celebra la regione. Ogni fase del progetto è stata un’occasione di crescita, di scoperta e di condivisione, permettendoci di riscoprire il valore delle nostre radici e di guardare al futuro con rinnovata speranza e determinazione”.

