In Calabria un annullo filatelico per celebrare la Madonna della Nova

In occasione delle manifestazioni per il 380° anniversario del Patronato della Madonna della Nova, in programma il prossimo 25 giugno a Rocca Imperiale Marina (Cs), Poste Italiane presenterà un annullo filatelico riportante la seguente dicitura “Madonna della Nova – 380 anni di Patronato – 87074 Rocca Imperiale Marina (Cs) – 25.6.2024”.

Durante l’iniziativa sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand di Poste Italiane, che verrà allestito presso il il piazzale antistante la chiesa, su Corso Federico II di Sveva, a Rocca Imperiale. Per gli appassionati di filatelia saranno disponibili, inoltre, delle cartoline filateliche dedicate, raffiguranti un’immagine della Madonna della Nova e la facciata della chiesa.

L’annullo filatelico è stato richiesto dalla parrocchia Beata Vergine Maria di Rocca Imperiale. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Castrovillari – Ufficio postale di Castrovillari, Sportello filatelico, piazza Dante Alighieri,1 – 87012 Castrovillari (Cs).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html

