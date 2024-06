Cade in un canale di scolo durante il picnic, morta bambina di 3 anni

StrettoWeb

Una bambina di soli tre anni è morta dopo la caduta accidentale in un canale di scolo. La tragedia si è consumata ieri in località Roncajette nel comune di Ponte San Nicolò, in provincia di Padova. La piccolina, accompagnata dal padre di 39 anni di origine camerunense e da altri connazionali, si trovava fuori per un picnic in famiglia. Poco dopo, il terribile incidente: sfuggita allo sguardo del genitore, la 3enne si è allontanata ed è precipitata.

Inutile l’intervento dei soccorsi: gli operatori del 118 l’hanno trasportata all’Ospedale Pediatrico di Padova dove la bambina è deceduta poco dopo. La salma è ora a disposizione dell’A.G. per gli accertamenti del caso.

