Risoluzione finale G7 Puglia, misure contro Cina e critiche all’Iran

“Continueremo ad adottare misure contro attori in Cina e in Paesi terzi che continuano a sostenere la macchina da guerra della Russia, restringendo per loro l’accesso ai nostri sistemi finanziari”: così i leader del G7 nella bozza della risoluzione finale. L’obiettivo dei 7 è quello di ridurre i ricavi che arrivano a Mosca dall’energia e dai metalli.

“Teheran smetta di arricchire l’uranio e di aiutare la Russia”

“Chiediamo all’Iran di fermare la sua escalation nucleare e le continue attività di arricchimento dell’uranio che non hanno nessuna spiegazione civile plausibile”, c’è scritto nella bozza della dichiarazione finale del G7. “L’Iran – scivono i leader – deve smetterla di assistere la Russia in Ucraina e non deve trasferire missili balistici a Mosca”.

