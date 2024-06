Bova Marina, controllo straordinario sulla rete idrica di San Pasquale: verificate irregolarità

StrettoWeb

Il Sindaco di Bova Marina Andrea Zirilli annuncia un controllo straordinario sulla rete idrica nella frazione di San Pasquale, supportato dalle forze dell’ordine. L’intervento, effettuato in data odierna, è stato finalizzato a garantire la sicurezza e l’efficienza del sistema idrico locale, alla luce delle recenti segnalazioni di anomalie e possibili irregolarità.

Negli ultimi mesi, sono pervenute diverse segnalazioni da parte dei cittadini riguardanti problemi di pressione dell’acqua e di possibile irregolarità nella rete idrica. Il controllo straordinario è stato eseguito da una task force composta da tecnici specializzati del servizio idrico comunale, dal responsabile di zona della Sorical e da rappresentanti delle forze dell’ordine del Comando dei Carabinieri di Bova Marina. Le operazioni hanno riguardato ispezioni dettagliate delle infrastrutture idriche e verifiche sulla regolarità degli allacciamenti. Il controllo del territorio continuerà nei giorni successivi fino a verifiche completate, l’ufficio tecnico ha predisposto interventi mirati sul suolo e sottosuolo.

Le parole del Sindaco

“Siamo consapevoli dell’importanza di garantire un servizio idrico sicuro e affidabile per tutti i nostri cittadini. Questo controllo straordinario è un passo necessario per assicurare la corretta funzionalità della nostra rete idrica in una frazione in cui l’erogazione del servizio idrico risulta compromessa da circa trentaanni a questa parte. L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a tutela della salute e del benessere della comunità, garantendo trasparenza e tempestività nella gestione delle risorse idriche e tolleranza zero sugli allacci abusivi che compromettono.la normale erogazione del servizio idrico”, le parole del Sindaco.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.