Caos in Bolivia: tentativo di Golpe, arrestati due alti ufficiali. Tutte le FOTO

Almeno 12 persone sono rimaste ferite in seguito al tentativo di colpo di Stato in Bolivia, alcune dai colpi sparati dai soldati in rivolta sulla Plaza Murillo e nelle sue vicinanze. Il bilancio dei feriti è stato fornito la notte scorsa sia dal ministro della Presidenza, Maria Nela Prada, sia da quellodella Sanità, María Renée Castro. Quest’ultima ha dichiarato che “le nostre brigate mediche sono entrate rapidamente in azione e hanno trasferito i feriti nelle strutture sanitarie cittadine competenti”.

Arresti

Gli ex comandanti dell’Esercito e della Marina, Juan José Zúñiga e Juan Arnez Salvador, sono stati identificati come i principali artefici del tentato golpe, ed arrestati. Il ministro della Difesa boliviano, Edmundo Novillo, ha assicurato che “la situazione è già sotto controllo all’interno delle Forze Armate”, dopo il tentativo di colpo di Stato, invitando la popolazione a “riprendere le proprie attività”.

“Voglio rassicurarvi – ha infine detto il ministro ai giornalisti – che è tutto sotto controllo. Non c’è bisogno di preoccuparsi, stiamo adottando le misure di sicurezza necessarie. Le unità militari hanno ricevuto istruzioni di tornare a svolgere a partire da subito tutte le loro attività normali”.

