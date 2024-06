Beach Soccer: Coppa Italia Puntocuore, Catania FC e Domusbet.tv Catania in finale

StrettoWeb

Saranno Domusbet.tv Catania e Catania FC a giocarsi la finale della Coppa Italia Puntocuore domani alle 18.30 sul rettangolo di sabbia del Beach Stadium Torre Faro di Messina. La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN. Un derby etneo inedito, il primo in una finale di Coppa Italia di Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti. Se per il Catania FC è una prima assoluta, per la Domusbet.tv è la quattordicesima finale di un trofeo che il club di Giuseppe Bosco ha già vinto sei volte. Un derby catanese a Capo Peloro, anche questa è la magia del beach soccer.

In semifinale Catania FC con una batteria di campioni pluridecorati con tutti i club e le nazionali del Mondo ha battuto per 3-1 Farmaè Viareggio, la squadra che fornisce più giocatori alla Nazionale Azzurra. Gli etnei hanno indirizzato il match già nel primo tempo con le reti del brasiliano Eudin e del portoghese Jordan. Nel secondo tempo Catania ha controllato il ritorno dei viareggini e nell’ultima frazione ha piazzato il colpo decisivo con il fuoriclasse verdeoro Bruno Xavier che insieme a Eudin si contendono la palma del giocatore più prolifico nelle semifinali e finali dei trofei italiani.

L’azzurro Bertacca ha reso meno amara la sconfitta di un Viareggio che esce dal rettangolo di sabbia con un grande merito, la dedica in memoria della strage di Viareggio accaduta precisamente lo stesso giorno di quindi anni fa.

Forse la gara più bella della Coppa Italia finora. Domusbet.tv Catania e Città di Milano hanno giocato un beach soccer sublime. Alla fine ha prevalso la squadra etnea ma entrambi i club avrebbero meritato di passare il turno. Il beach soccer come tutti gli sport però è crudele e alla fine forse, la maggiore abitudine dei giocatori di Catania di giocarsi certi match pesanti come un macigno, ha fatto la differenza, minima, quasi impercettibile. Nel 2-1 con cui Catania ha battuto Milano decisivi entrambi i portieri brasiliani, Dodò e Rafael.

Quello del club dell’elefantino ha parato un rigore e segnato il gol del sorpasso catanese. E’ successo tutto nel primo tempo, al gol di Percia Montani ha risposto Savarese. Rafael ha firmato il 2-1 poi il risultato non è più cambiato nonostante le giocate di alta classe e le occasioni.

Domani dalle 9.00 tutte le finali per decidere i posti dal 16^ al 3^. Alle 18.30 in diretta su DAZN la finale.

Forse la gara più bella della Coppa Italia finora. Domusbet.tv Catania e Città di Milano hanno giocato un beach soccer sublime. Alla fine ha prevalso la squadra etnea ma entrambi i club avrebbero meritato di passare il turno. Il beach soccer come tutti gli sport però è crudele e alla fine forse, la maggiore abitudine dei giocatori di Catania di giocarsi certi match pesanti come un macigno, ha fatto la differenza, minima, quasi impercettibile.

Nel 2-1 con cui Catania ha battuto Milano decisivi entrambi i portieri brasiliani, Dodò e Rafael. Quello del club dell'elefantino ha parato un rigore e segnato il gol del sorpasso catanese. E' successo tutto nel primo tempo, al gol di Percia Montani ha risposto Savarese. Rafael ha firmato il 2-1 poi il risultato non è più cambiato nonostante le giocate di alta classe e le occasioni. Domani dalle 9.00 tutte le finali per decidere i posti dal 16^ al 3^. Alle 18.30 in diretta su DAZN la finale.

COPPA ITALIA – IL CALENDARIO DELLE PARTITE

*on demand sul canale youtube ufficiale della LND

RISULTATI

1^GIORNATA – OTTAVI DI FINALE

Giovedì 27 Giugno

Happy Car Samb-Genova* 7-3

Seatram Chiavari-Catania FC 0-10 (a tav.)

FVG-Icierre Lamezia* 6-2

Alsa Lab Napoli-Vastese 7-3

Città di Milano-Riccione 5-1

Farmaè Viareggio-Sicilia 10-1

Lenergy Pisa-Brancaleone 8-2

Domusbet.tv Catania-Terracina* 6-2

2^ GIORNATA – QUARTI DI FINALE

Venerdì 28 Giugno

(9^/16^posto)

Icierre Lamezia – Sicilia 4-3

Seatram Chiavari – Brancaleone 6-5 dtr (2-2)

Genova – Terracina 3-5

Vastese – Riccione 4-1

Tabellone Principale

Città di Milano – Alsa Lab Napoli* 2-1

Farmaè Viareggio – FVG* 6-5

Lenergy Pisa – Catania Fc* 1-4

Domusbet.tv Catania – Happy Car Samb* 4-1

3^ GIORNATA – SEMIFINALI

Sabato 29 Giugno

Semifinali 9^16^posto

Genova – Riccione 5-2

Brancaleone – Sicilia 1-2

Terracina – Vastese 5-1

Seatram Chiavari – Icierre Lamezia 3-5

Tabellone principale

Alsa Lab Napoli – Happy Car Samb 6-1

FVG – Lenergy Pisa 3-6 dtr (2-2)

Farmaè Viareggio – Catania FC 1-3

Città di Milano – Domusbet.tv Catania 1-2

PROGRAMMA GARE

4^GIORNATA – FINALI

Domenica 30 Giugno

Riccione – Brancaleone (15/16^posto) h:9.00

Genova – Sicilia (13^/14^ posto) h: 10.15

Vastese – Seatram Chiavari (11/12^posto) h: 11.30

Terracina – Icierre Lamezia (9^/10^ posto) h: 12.45

Tabellone principale

Happy Car Samb – FVG (7/8^ posto) 14.15

Alsa Lab Napoli – Lenergy Pisa (5^/6^posto) 15.15

Città di Milano – Farmaè Viareggio (3^/4^posto) 16.30

Domusbet.tv Catania – Catania FC (1^/2^ posto) 18.30 DIRETTA DAZN.

