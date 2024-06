Ballottaggi in 101 comuni: urne aperte, al voto anche in importanti comuni di Calabria e Sicilia

StrettoWeb

Urne aperte per i ballottaggi in oltre cento comuni italiani. Si vota dalle 7 di domenica alle 15 di lunedì. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio delle schede che avverrà subito dopo la fine delle operazioni di voto. In tutto sono 14 i capoluoghi chiamati a scegliere il primo cittadino. Ieri il presidente del M5S Giuseppe Conte è stato a San Giovanni Rotondo dove il duello è interno al campo progressista. E il leader arriva per chiudere la campagna del candidato grillino contro il sindaco uscente dem. Ma Conte ha fatto anche un passaggio anche a San Severo, dove Pd e M5s sono alleati già dal primo turno. La leader dem Elly Schlein, invece, ha chiuso la campagna elettorale a Firenze. La leader ieri è salita sul palco con la candidata Sara Funaro che, forte del 43% ottenuto due settimane fa, affronterà il candidato del centrodestra Eike Schmidt, arrivato al 32,86%.

A Bari il campo largo arriva solo in vista del ballottaggio. Il candidato dem Vito Leccese (48% al primo turno), stringe il patto con Michele Laforgia, sostenuto inizialmente da M5s e Avs. A sfidarlo, per il centrodestra, Fabio Romito che si è fermato al 29% e ora crede nella rimonta. La polarizzazione sollecitata dai duelli spinge il centrosinistra a serrare le fila, soprattutto dove parte in svantaggio. A Campobasso, il candidato del centrodestra Aldo De Benedittis ha sfiorato il 50% distaccando di 16 punti l’avversaria Marialuisa Forte. Che ora, però, ottiene l’appoggio del candidato Pino Ruta (20% di consensi ottenuti il 10 giugno).

Anche a Potenza, il fronte progressista si è unito a sostegno del candidato civico Vincenzo Telesca, che proverà a guadagnare terreno su candidato del centrodestra Francesco Fanelli, 40 % ottenuto due settimane fa. Posizioni distanti nel campo largo a Caltanissetta, dove Annalisa Petitto per il centrosinistra proverà a recuperare sul candidato del centrodestra Walter Tesauro. Sfide sul filo tra coalizioni già consolidate sia a Perugia che a Lecce. Nel capoluogo umbro il campo ‘larghissimo’ con Vittoria Ferdinandi sfida il centrodestra con Margherita Scoccia, entrambe intorno al 49%. Nella città salentina il sindaco uscente Carlo Salvemini, ricandidato per il centrosinistra, proverà a guadagnare punti sulla candidata del centrodestra Adriana Poli Bortone, che ha sfiorato l’elezione al primo turno.

Ballottaggi in Sicilia: si vota a Caltanissetta, Gela e Pachino

Sono tre i comuni siciliani al ballottaggio per l’elezione del sindaco: a Caltanissetta il confronto sarà tra Annalisa Maria Petitto e Walter Calogero Tesauro; a Gela, sempre nel Nisseno, si dovrà scegliere tra Grazia Rita Cosentino e Giuseppe Terenziano Di Stefano; a Pachino, in provincia di Siracusa, i candidati sono Rosaria Fronterrè e Giuseppe Gambuzza.

Ballottaggi Calabria, si vota a Vibo Valentia, Gioia Tauro e Montalto

Urne aperte per i ballottaggi in Calabria. A Vibo Valentia Enzo Romeo del centrosinistra (alleanza Pd, M5S, Sinistra), primo presidente della Provincia di Vibo Valentia, si contrappone a Roberto Cosentino, dirigente della Regione Calabria, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, dal movimento “Indipendenza”, e dalle liste civiche “Forza Vibo”, “Oltre” e “Vibo Unica”. Al primo turno il candidato più votato, con il 38,4%, è stato Cosentino, mentre Romeo ha ottenuto il 31,9%.

A Gioia Tauro i candidati sono due donne, Simona Scarcella e Maria Rosaria Russo. La prima al primo turno ha riportato il 39,2%, mentre Russo, dirigente scolastica, si è fermata al 35,5%. Per quanto riguarda Montalto Uffugo, i candidati a sindaco, entrambi civici, sono Biagio Faragalli, farmacista e già consigliere comunale, e Mauro D’Acri, ex consigliere regionale con delega all’Agricoltura nella Giunta presieduta da Mario Oliverio. Faragalli, con il 49%, ha sfiorato l’elezione al primo turno, mentre D’Acri si é fermato al 42,5%.

