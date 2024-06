Autovelox, Germanà: “spesso usati per fare cassa, con Salvini si cambia”

StrettoWeb

“I dati analizzati da Assoutenti sugli autovelox, evidenziano degli abusi da parte di tante amministrazioni, spesso di sinistra. Purtroppo, appare evidente come, più che alla sicurezza, alcune giunte comunali pensino a fare cassa con il conseguente doppio disagio per i cittadini”. Così il senatore della Lega Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama e candidato alle prossime elezioni europee per la circoscrizione Isole.

“Grazie al ministro Matteo Salvini, invece, dopo anni di immobilismo, finalmente un cambio di passo con regole chiare e di buonsenso”, conclude Germanà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.