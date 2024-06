Autonomia differenziata, Conflavoro: “opportunità anche per il Sud”

StrettoWeb

Per Conflavoro l’Autonomia differenziata può essere un’opportunità per tutte le Regioni. “Capiamo benissimo i timori del Sud – sottolinea il presidente nazionale Roberto Capobianco – perché purtroppo vive da sempre a un’altra velocità rispetto al Nord e alle potenzialità che saprebbe esprimere. Questa riforma, ricercata negli anni sia da governi centrali e regionali del centrodestra come del centrosinistra, ha però proprio l’obiettivo di riequilibrare i poteri tra Stato e Regioni dando la possibilità a queste ultime – ma solo se lo vogliono dato che non si tratta di un processo automatico – di ottenere maggiore autonomia decisionale su importanti materie. A noi questo, in linea di principio, sembra un intento positivo”.

“Nessuna Regione sarà privata di risorse a favore dei territori che chiederanno l’Autonomia, quindi – afferma il presidente di Conflavoro – è sbagliato dare per spacciato il Sud Italia. Le disparità con il Nord purtroppo sono storiche, ma proprio per questo motivo le amministrazioni regionali che lo desiderano potranno dimostrare che sanno fare il bene dei rispettivi territori, delle persone che vi vivono e delle imprese e dei lavoratori che vi operano. Se così non sarà, noi saremo i primi a difendere il tessuto produttivo del singolo territorio, ma oggi a nostro avviso inutile lanciare allarmi per un modello che, peraltro, non è di certo inedito in Europa”, conclude Capobianco.

