Autonomia differenziata, in Calabria serve “un comitato per contrastarla”

Non si placano le voci e le proteste di chi vorrebbe mettere freno, soprattutto in Calabria, all’Autonomia Differenziata. Al coro dei dissidenti si unisce anche la Cgil Pollino-Sibaritide-Tirreno che definisce la legge, unitamente al premierato, “una ferita profonda alla democrazia. Una norma che fa male a tutto il Paese, non solo al mezzogiorno, dividendolo e rendendolo più debole, che compromette la Costituzione nata dalla resistenza e lede i diritti di cittadine e cittadini”.

“A pagare le conseguenze della norma approvata – prosegue la nota – saranno soprattutto pensionate e pensionati, lavoratrici e lavoratori. Si mette a rischio il diritto alla sanità pubblica, alla istruzione, alla salvaguardia dell’ambiente, alla sicurezza sul lavoro. Si sta progettando un Paese più ingiusto, più diseguale, in cui chi ha di meno è lasciato solo con le proprie difficoltà”.

“Per tale motivo la mobilitazione contro l’autonomia differenziata diventa una necessità ed a Castrovillari, così come in tutta l’area del Pollino, riteniamo opportuna la costituzione di un “comitato democratico contro l’autonomia differenziata”; un luogo aperto a tutte e tutti, ai partiti, alle associazioni, alle organizzazioni sindacali e datoriali, ai movimenti, alla Chiesa, ai rappresentanti istituzionali del territorio; uno spazio di riflessione in cui ritrovarsi per decidere insieme il percorso da intraprendere, le modalità di contrasto, le iniziative di informazione e discussione”.

“Invitiamo, quindi – conclude la nota a firma anche del circolo Pd di Castrovillari – quante e quanti hanno a cuore il destino del Paese, il futuro delle nuove generazioni a ritrovarsi giorno 08 Luglio 2024 a Castrovillari in aula consiliare alle ore 18:30 per costituire formalmente il comitato e programmare le necessarie prossime iniziative. Non possiamo fermarci!”.

