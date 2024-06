Autismo, UIL Calabria: “grave carenza di personale e strutture specializzate”

StrettoWeb

La Uil Fpl Calabria esprime profonda preoccupazione per le difficoltà che affrontano le famiglie con bambini autistici nella nostra regione. La chiusura delle scuole e la carenza di centri specializzati accessibili rappresentano un problema grave che necessita di soluzioni immediate e concrete. Le famiglie si trovano spesso a dover sopperire alla mancanza di strutture pubbliche adeguate, rivolgendosi a centri privati i cui costi risultano proibitivi.

Questi centri, pur offrendo servizi essenziali, includono costi elevatissimi per l’educazione e la terapia necessaria per il corretto sviluppo dei bambini autistici. Le famiglie calabresi non possono essere lasciate sole ad affrontare queste sfide. È indispensabile un intervento strutturale per garantire servizi di qualità e accessibili a tutti. L’autismo è solo uno degli ambiti in cui il sistema sanitario calabrese mostra gravi lacune.

La mancanza di strutture e personale specializzato influisce negativamente sulla capacità di fornire assistenza adeguata e tempestiva ai pazienti, in particolare a coloro che necessitano di cure continue e specialistiche. In questo contesto, la medicina territoriale gioca un ruolo fondamentale. Secondo il recente report della Uil, la Calabria soffre di una significativa carenza di personale e di strutture specializzate nella medicina territoriale.

“La nostra regione – si legge nella nota – necessita urgentemente di un potenziamento della medicina territoriale per garantire un’assistenza sanitaria efficace e capillare. È necessario incrementare il numero di medici, infermieri e specialisti, nonché migliorare le infrastrutture sanitarie esistenti. La Uil Fpl Calabria continuerà a battersi per migliorare le condizioni del sistema sanitario regionale e per garantire un’assistenza adeguata e dignitosa a tutti i cittadini calabresi.

Per questo, la Uil Fpl Calabria chiede un impegno concreto da parte delle istituzioni regionali e nazionali per affrontare queste problematiche. È fondamentale investire nella sanità pubblica per creare un sistema di supporto che non solo risponda alle esigenze delle famiglie con bambini autistici, ma che garantisca un servizio sanitario di qualità a tutti i cittadini. La tutela della salute e il supporto alle famiglie devono essere una priorità assoluta. Solo attraverso un’azione concertata e investimenti mirati possiamo sperare di colmare le lacune esistenti e offrire un futuro migliore alla nostra comunità”.

