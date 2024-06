“L’Atlante dell’amore”, il nuovo libro della psicologa e criminologa Flaminia Bolzan

StrettoWeb

“L’Atlante dell’amore” (Strategie per non perdere la bussola nelle tue relazioni) è il titolo del nuovo libro di Flaminia Bolzan, brillante e preparata psicologa e criminologa nota anche per le sue partecipazioni ai più popolari talk televisivi. Un viaggio nelle relazioni e nell’affettività, per comprendere lo splendido enigma che è l’amore. Con l’aiuto di una bussola di facile consultazione, ricca di esempi e di storie in cui potersi immedesimare. Vi sembra di innamorarvi sempre della persona sbagliata? Di non riuscire a distinguere il vero amore dalla semplice attrazione? Di essere bravi a “rimorchiare” ma non a tenere vivo l’interesse delle vostre conquiste? Oppure, ancora, di dover sempre scegliere tra una vita di coppia che vi sta stretta e la crescita personale?

Le relazioni umane sono per loro natura complesse, delicate, intricate e, proprio per questo, bellissime. L’importante è non perdere l’orientamento e avere sempre ben chiaro cosa vogliamo e quali sono le nostre priorità. A questo scopo L’atlante dell’amore ci aiuta a seguire il nostro cammino verso la felicità: la psicologa Flaminia Bolzan, con il linguaggio semplice e diretto che da tempo abbiamo imparato a conoscere e amare nei salotti televisivi, ci indica un vero e proprio percorso che va dall’attrazione fino alla scelta (o meno) di avere dei figli. Nel mezzo tutte le possibili tappe di una relazione: l’innamoramento, l’idealizzazione, la scelta tra convivenza e matrimonio, il tradimento e, addirittura, il lato oscuro dell’amore (la manipolazione, l’abuso narcisistico, il love bombing e il gaslighting).

L’atlante dell’amore è un vero e proprio manuale corredato da una bussola ricca di consigli, spunti di riflessione, errori da non fare, suggerimenti e indicazioni per riconoscere (e mettere da parte) schemi comportamentali sbagliati e per vivere un amore sereno e appagante.

La carriera di Flaminia Bolzan

Flaminia Bolzan, nata a Roma nel 1987, è psicologa e criminologa. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienze del Movimento Umano e dello Sport presso l’Università di Roma Foro Italico con un progetto sulla rappresentazione sociale dello sport in carcere. Come psicologa segue diversi atleti di primo piano nel panorama italiano, dal tennis all’atletica leggera.

Insegna in numerosi master e seminari a indirizzo criminologico ed è consulente tecnico in alcuni tra i casi di cronaca nera più rilevanti nel nostro Paese, come l’omicidio di Luca Varani. È ospite di trasmissioni radiofoniche e televisive, come Porta a Porta, Unomattina, La vita in diretta. È personaggio fisso del game show di Rai 2 Mi presento ai tuoi.

