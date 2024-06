L’Associazione Allegra-mente da Chef Cogliandro e la cena di beneficienza per i malati di Alzheimer

StrettoWeb

Si svolgerà venerdì 5 luglio la serata di beneficenza per l’Associazione Allegra-mente, presieduta da Maria Cara che, sul territorio reggino dal 2013, si occupa dei malati d’Alzheimer e di offrire supporto ai loro familiari. Sarà l’Accademia Gourmet, dello chef Filippo Cogliandro, sempre attento alle questioni di rilevante interesse sociale, ad ospitare la cena di gala, i cui proventi serviranno a cofinanziare il progetto dell’associazione.

Dettagli sull’Associazione e sulla cena

Si tratta dell’Alzheimer cafè, un luogo di aggregazione e interazione sociale, appositamente studiato per le persone affette da demenza senile. L’Alzheimer cafè, la stimolazione cognitiva, gli incontri di gruppo, sono solo alcuni dei servizi di Allegra-mente che, affidandosi a qualificati specialisti, si pone quale sostegno materiale e, soprattutto, psicologico nei confronti dei familiari dei malati che si trovano a dover affrontare una dolorosa realtà.

Una cena nella splendida cornice dell’Accademia Gourmet, dunque, con la raffinata organizzazione della event panner Patrizia Sorrentino, darà la possibilità di degustare il menù pensato da chef Cogliandro per l’occasione, come sempre dando risalto alle materie prime stagionali, e di sostenere le importantissime attività dell’associazione.

Come sempre chef Cogliandro mette a disposizione la sua elegante location e la sua rinomata cucina a tutolo gratuito, con la sola copertura delle spese, chiudendo il ristorante al pubblico, per offrire il suo personale contributo alla nobile causa. Per l’occasione l’artista Natino Chirico donerà delle preziose litografie numerate che verranno estratte tra tutti i partecipanti alla serata.

