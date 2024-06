AsproClimb5k, il cosentino Francesco Ferraro abbatte il muro dei 5.500 metri di dislivello

StrettoWeb

Prestazione superba nella sfida “AsproClimb5k – sfide in Meb & Bdc”. Sul podio Francesco Ferraro, socio “Hdemia dello sport” di Cosenza . Un concentrato di potenza e determinazione che gli ha permesso, partendo da Scigliano, nel cosentino, di spingere suoi quadricipiti, con una media di 163 watt, per oltre 12 ore di pedalata raggiungendo un dislivello positivo di +5.505 metri con oltre 300 Km e superando il limite di +5.140 metri previsti dalla sfida “Adventure Mode 3Cime”. Complimenti a questo atleta per essersi messo in gioco registrando un risultato storico.

Che cos’è AsproClimb5k

“AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” è un’attività libera individuale rivolta a tutti gli appassionati di ciclismo che consiste nello scalare un predeterminato dislivello positivo in qualsiasi parte d’Italia, preferendo una modalità tra salire e scendere più volte da uno stesso segmento oppure scegliendo un percorso unico, completamento gratuito. Tutti gli atleti che riescono nella sfida verranno inseriti nella speciale classifica come Top Climber e riceveranno un attestato di partecipazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.