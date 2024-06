Arriva per la prima volta a Reggio Calabria “Extreme Motor Show” | INFO E DETTAGLI

StrettoWeb

Per la prima volta a Reggio Calabria arriva “Extreme Motor Show“. Lo spettacolo sarà dal 20 giugno al 1 luglio per gli amanti dei motori. Si tratta di uno spettacolo inedito di auto acrobatiche, drifting, testa a coda sincronizzati, acrobazie di auto in equilibrio su due ruote, Monstertruck in azione direttamente dagli Stati Uniti d’America, effetti cinematografici e tanto altro ancora con gli stuntdrivers del Zoppis Team, controfigure di cinema e Tv.

Lo show sarà nel Piazzale Enzo Ferrari a Pentimele. Gli spettacoli ci saranno tutti i giorni alle ore 21:00, il sabato e domenica alle ore 18:30 e 21:00.

E’ possibile prenotare il posto ad un prezzo scontato fino a 24 ore prima dello spettacolo tramite il sito www.motorshowzoppis.com oppure direttamente in biglietteria. Le prenotazioni online sono a titolo gratuito e senza vincoli e servono solo ad avere la garanzia del posto, si può anche accedere agli spettacoli tranquillamente senza prenotazione. Per ulteriori informazioni: 3514759908

