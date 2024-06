La soddisfazione di Antoniozzi (FdI): “tanti calabresi giungeranno a Roma per il comizio di Meloni”

StrettoWeb

“Diversi pullman sono partiti stamane dalla Calabria per Roma e tantissimi altri calabresi giungeranno nella capitale con altri mezzi per il comizio di Giorgia Meloni. C’è entusiasmo e consapevolezza di poter ottenere un grande risultato dappertutto. Il consenso che si registra per Fratelli d’Italia è in crescita ma noi rimaniamo umili. In questi giorni cercheremo di convincere gli elettori della bontà del nostro progetto politico”. Così in una nota il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Non facciamo pronostici, né seguiamo i sondaggi. Vogliamo semplicemente conquistare ogni singolo consenso e ci auguriamo che tutto il centrodestra possa ottenere un ottimo risultato. A Roma arriveranno tanti calabresi che voteranno per Giorgia e per Nicola Procaccini nella circoscrizione centro. Al Sud i nostri candidati calabresi che sono tre, Denis Nesci, Luciana De Francesco ed Ersilia Amatruda, stanno dando il massimo con una campagna elettorale piena di contenuti”, ha aggiunto.

