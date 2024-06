A Messina la festa islamica dell’Eid Al-Adha

StrettoWeb

La festa dedicata al “Eid Al-Adha”, svoltasi a Messina a Villa Garufi sede del Centro Culturale Islamico è la festa per eccellenza, per oltre i due miliardi di musulmani nel mondo e per oltre un milione di musulmani in Italia. Presente come ogni anno il vescovo ausiliare di Messina mons. Cesare Di Pietro assieme ad altre autorità religiose e civili. Le preghiere dell’imam Mohamed Sadeq hanno avviato l’apertura del Sermone, per i tanti fedeli presenti. La festa del sacrificio ed in questo modo si celebrano due aspetti fondamentali della comunità islamica messine e mondiale: il primo aspetto è quello della consapevolezza di seguire l’esempio del padre Abramo nella devozione e nell’obbedienza che si rivolge ad Allah, il sacrificio come sottomissione anche se questo volesse dire sacrificare quanto di più caro. Il secondo aspetto è quella della gioia, la gioia di non aver dubbi, la gioia del credo profondo, la gioia di scoprire che se Dio ci mette alla prova è per elevarci e non per danneggiarci, la gioia di scoprire che il nostro Dio è un Dio buono che salva quanto di più caro abbiamo.

Il presidente della comunità islamica messinese Mohamed Refaat ha dichiarato: “in questo tempo di incertezza caratterizzato da conflitti chiediamo all’Altissimo di alleviare le pene di chi soffre nel mondo in particolare modo alle sorelle e ai fratelli in Palestina. Non ci stancheremo di chiedere un immediato cessate il fuoco e l’inizio di un percorso per una pace definitiva. Eid mubarak a chi festeggia in famiglia e a chi una famiglia non ce l’ha e festeggia da solo. Eid Mubarak a chi si è da poco sposato e festeggia con il proprio amato e la propria amata per la prima volta”.

Infine la responsabile culturale Iman Sadeq in occasione dell’importante evento religioso ha voluto lanciare diversi messaggi augurali rivolti alla sua comunità e a quanti operano in sinergia per far crescere in pace tutti i credenti: “auguri alle famiglie e ai single, ai divorziati e a coloro a cui si è spezzato il cuore. Auguri ai lavoratori e a coloro che pregano per un lavoro. Auguri a coloro che pagano i loro errori passando la festa in carcere. Auguri a chi è speranzoso e felice. Auguri a chi è triste e sfiduciato. Sappi che dopo la difficoltà c’è la facilità. Auguri ai nostri genitori che si sono spezzati la schiena e sacrificato la loro salute per darci quello che abbiamo oggi. Auguri ai figli dei musulmani nati o cresciuti in Italia che sono fieri della loro fede e auguri a coloro sono soffocati dai dubbi e dalle incertezze che in questo mondo sono più che comprensibili. Auguri a quei lavoratori che domani non possono festeggiare come vorrebbero. Auguri ai convertiti all’Islam che cercano ancora di prendere le misure con la fede ed una comunità che a volte lo accoglie e a volte non li comprende. Auguri al popolo di Palestina, a Gaza e a Gerusalemme. Auguri a tutti coloro che si impegnano per la pace e per la giustizia. Auguri all’Italia ed ai suoi musulmani che accoglie, integra e protegge”.

