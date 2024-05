Tragedia sfiorata a Rende, la vicina allerta la Croce Rossa: “aiuto, la mia amica non risponde”

StrettoWeb

Una caduta che poteva tramutarsi in tragedia: è accaduto ieri a Rende, nel centro storico cosentino: una donna ha contattato la Croce Rossa per chiedere assistenza. “La mia amica anziana non risponde più al telefono e non apre la porta. Mi ha detto che, se fosse successo qualcosa, dovevo contattarvi. Per favore, aiutatela”. I volontari non hanno esitato un attimo e, insieme ai Vigili del Fuoco e ad un’ambulanza del 118, hanno raggiunto il domicilio della donna.

I Vigili hanno pertanto scardinato la porta, non accessibile dall’esterno e hanno trovato l’anziana signora a terra: era caduta la sera prima e, non riuscendo ad alzarsi, non ha potuto chiamare i soccorsi. Nonostante la caduta la donna è in discrete condizioni di salute ed è stata presa in carico dagli operatori del 118 per le cure del caso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.