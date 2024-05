Siracusa-Fenice, predisposta una nave apposita per i tifosi della Reggina: le info per lo stadio siciliano

StrettoWeb

“Come comunicatoci dalle Questure di Reggio Calabria e Siracusa, informiamo i tifosi amaranto che prenderanno parte alla trasferta di Siracusa, che è stata predisposta una nave “dedicata” che partirà da Villa San Giovanni alle ore 11.45 con destinazione Tremestieri, il rientro è previsto alle ore 21 sempre da Tremestieri. Considerato che al rientro ci sarà la possibilità che la nave sia di altro vettore, in fase di acquisto si raccomanda di effettuare il biglietto di andata e ritorno in giornata”. Così in in una la Fenice Amaranto in merito alle info per i tifosi che si recheranno domani a Siracusa, in vista della finale playoff del girone I di Serie D.

“All’arrivo a Siracusa, prendere lo svincolo autostradale Siracusa Sud in quanto è stato predisposto un parcheggio riservato ai tifosi Amaranto che è il “Parcheggio Von Platen” in via Augusto Von Platen Snc, si consiglia di arrivare entro le ore 15”, si legge ancora.

