“Rispetto Messina”: “dalla Lega una proposta abominevole…”

StrettoWeb

“Tutti i cittadini messinesi che non hanno perso del tutto la loro dignità dovrebbero protestare aspramente contro la proposta di legge aberrante presentata da un esponente della Lega di Salvini che prevede il carcere fino a venti anni per chiunque protesti in manifestazioni pubbliche contro le opere ritenute strategiche dal Governo, a partire dalla realizzazione del Ponte sullo Stretto”. E’ quanto afferma in una nota il Gruppo Civico “Rispetto Messina”. “Un emendamento presentato riguardo a provvedimenti sulla sicurezza pubblica, che ha l’avallo del Ministro Salvini. Ma che che fa emergere come per costoro chiunque abbia il coraggio di opporsi ad opere devastanti sul piano ambientale e crede di ritenere opportuna la tutela dell’ambiente in cui si vive, sia per quanto riguarda il Ponte che per altre megaopere che stravolgono totalmente i territori, debba essere considerato “testualmente”, come dichiarato dal leghista, “un delinquente“, rimarca la nota.

“Ci auguriamo che ci sia la reazione necessaria per impedire che tale proposta aberrante possa essere votata. Ma ci chiediamo anche quale siano, al riguardo le opinioni non solo dei colleghi parlamentari del presentatore della proposta a partire dai leghisti siculi, ma di tutto coloro che a tutti i livelli si sono espressi a favore della realizzazione di tale opera . Perché sarebbe assurdo che il loro fondamentalismo pro ponte potesse giungere ad avallare una simile porcheria liberticida e da regime autocratico, come quella formulata ufficialmente da un parlamentare della Lega”, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.