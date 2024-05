Reggina, Minicuci attacca Falcomatà sul marchio: “ignorante funzionale. Ora quei 120 mila euro…”

StrettoWeb

Non poteva non esserci la Reggina tra gli argomenti del Consiglio Comunale di Reggio Calabria odierno. L’offerta per il marchio da parte del Comune ha mandato su tutte le furie Minicuci, il primo a intervenire oggi in Aula. “L’opportunità per un Comune di acquistare il marchio di una squadra di calcio dipende da numerosi fattori, valutati con attenzione, e la decisione deve essere ponderata e trasparente. A chi spetta la decisione di acquisto? Non certo alla Giunta”.

“Capisco che lei è ignorante funzionale, ma non spetta alla Giunta. Ora quelle 120 mila euro mettetele per riduzione dei tributi, per il baratto amministrativo e dia il Sant’Agata ai prezzi dovuti senza questioni particolari“, dice il Consigliere rivolgendosi al Sindaco.

