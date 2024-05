Reggina, Antoniozzi (FdI): “campionato straordinario, scriverò a Gravina…”

StrettoWeb

“La Lfa Reggio Calabria ha fatto un campionato straordinario. Oggi meritava di vincere contro il Siracusa che è una corazzata. Il lavoro dell’allenatore Bruno Trocini conferma che egli è un tecnico di categoria superiore”. Lo afferma in una nota il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Scriverò al presidente della FIGC Gravina: se ci saranno squadre che non si iscriveranno al campionato di serie C, Reggio Calabria per la sua storia merita il ripescaggio. Il lavoro di Trocini è stato eccezionale”.

