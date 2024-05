Progetto “Dopo di Noi” a Messina: all’Istituto Antonello l’evento conclusivo

StrettoWeb

Lunedì 20 maggio, alle ore 10, all’I.I.S. Antonello di Messina, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Federico Basile, l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore e la Messina Social City con la presidente Valeria Asquini, nel corso di un evento, aperto alla stampa, presenteranno il bilancio delle attività realizzate nell’ambito dell’iniziativa “La Bottega del possibile Work Experience”, avviata lo scorso mese di febbraio, in collaborazione con l’Istituto Scolastico “Antonello”, diretto dalla dirigente Laura Tringali.

L’idea progettuale, inquadrata nel contesto più generale del progetto “Dopo di Noi”, è stata realizzata dalla Messina Social City in sinergia con l’Amministrazione e la collaborazione dell’Antonello attraverso un programma di attività volte a favorire il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità attraverso azioni mirate anche all’orientamento e all’inserimento lavorativo. Sono state notevoli le iniziative messe in campo tra queste, le attività laboratoriali nel settore della ristorazione per consentire ai partecipanti di acquisire competenze specifiche e di autodeterminarsi, con l’obiettivo primario per il quale il progetto è stato avviato di volere garantire un futuro migliore e più indipendente per le persone con disabilità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.