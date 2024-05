Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani domenica 12 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 12 Maggio a Siracusa promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est a una velocità di 9,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 72% con una pressione atmosferica di 1020hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, che non altereranno il bel tempo della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i +19,6°C, con una brezza vivace proveniente da Sud – Sud Est a una velocità di 20,4km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 73% con una pressione atmosferica di 1019hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +17,8°C, con una brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 12,3km/h. L’umidità sarà del 77% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 12 Maggio a Siracusa indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature piacevoli. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che oscilleranno attorno ai +18-19°C e cieli generalmente sereni. Sono previste brezze leggere o vivaci provenienti da diverse direzioni, ma senza fenomeni atmosferici significativi. Consultando i dati meteo, si prospetta un weekend ideale per godersi il bel tempo e le bellezze di Siracusa.

Tutti i dati meteo di Domenica 12 Maggio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.2° perc. +17.1° Assenti 5.3 NO max 5.6 Maestrale 80 % 1018 hPa 5 cielo sereno +17.4° perc. +17.2° Assenti 4.9 NNO max 5.8 Maestrale 78 % 1018 hPa 8 cielo sereno +18.8° perc. +18.6° Assenti 6 ENE max 5.2 Grecale 71 % 1020 hPa 11 cielo sereno +18.9° perc. +18.7° Assenti 13.8 SE max 12.6 Scirocco 73 % 1020 hPa 14 cielo sereno +19.6° perc. +19.5° Assenti 18.5 SSE max 20.4 Scirocco 73 % 1019 hPa 17 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° Assenti 18 S max 23.5 Ostro 73 % 1018 hPa 20 cielo sereno +17.9° perc. +17.8° Assenti 13.8 SO max 16.6 Libeccio 78 % 1019 hPa 23 cielo sereno +17.6° perc. +17.4° Assenti 7 OSO max 8 Libeccio 75 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.