Ponte sullo Stretto, “Rispetto Messina”: “Basile perchè non ha partecipato alla manifestazione a Villa?”

StrettoWeb

“Il Sindaco di Messina ha perso l’occasione per dimostrare che la sua recente modifica della posizione relativa alla realizzazione del Ponte sullo Stretto derivasse da un approfondimento della tematica e non da altri fattori. Perché se, come sostiene da un pò, è convintamente contro il Ponte avrebbe potuto partecipare al corteo che si è svolto a Villa San Giovanni così come hanno fatto i Sindaci di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni ed anche tanti altri Sindaci dei comuni calabri dell’Area dello Stretto oltre al Sindaco di Catanzaro”. E’ quanto afferma il Gruppo Civico “Rispetto Messina”.

“Ma ha preferito continuare con il suo tour elettorale facendo intendere che anche questa sua “conversione” all’impegno contro il Ponte è legata a motivi elettorali, o peggio ancora che la sua “autonomia” è così limitata da non consentirne la presenza ad iniziative o manifestazioni, che hanno una forte valenza politica, se non dovessero svolgersi, sotto l’egida egemone del movimento politico a cui appartiene”, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.