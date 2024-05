Pazzo Catanzaro: agguanta il Brescia al 96′ e poi vince 4-2! E’ semifinale playoff!

StrettoWeb

Una partita incredibile. Una serata incredibile. Se la regala il Catanzaro, nella notte più importante della storia recente del club. La squadra di Vivarini vince per 4-2 contro il Brescia, ma solo dopo i tempi supplementari. Arrivati grazie a un gol di Donnarumma al 96′! A un minuto dalla fine, infatti, il Catanzaro era praticamente fuori, per via del vantaggio delle Rondinelle per 1-2. Poi il gol di Donnarumma e le reti di Brignola e Iemmello ai tempi supplementari.

La partita

L’approccio del Catanzaro sembra migliore di quello avversario, ma già dopo 8 minuti arriva la doccia gelata: palla dentro, spunta il quinto dietro il terzino, palla in mezzo e Galazzi mette dentro. E’ 0-1. Ceravolo ammutolito. I giallorossi non demordono, non si disuniscono, ma si buttano a capofitto alla ricerca del pari, che arriva col solito Iemmello: il bomber riceve in area, è spalle alla porta ma si gira e di prima batte il portiere. Alla mezz’ora è già 1-1. Per essere una gara playoff, la partita è bella, vivace. E questo nonostante la pioggia battente che cala sul manto erboso del Ceravolo, così come accaduto l’1 maggio contro il Venezia.

Ed è proprio la pioggia a tradire il Catanzaro, per la precisione Veroli. Il manto erboso beffa infatti il difensore, che scivola in area dopo aver intercettato un pallone; la sfera così rimane a disposizione di Moncini, che a due passi dalla porta non sbaglia e fa 1-2. Gelato di nuovo il Ceravolo, che stava pregustando una ripresa di gestione, provando a pungere prima del 90′. E invece a pungere è il Brescia, che gestisce pure. I difensori del Catanzaro continuano a scivolare, sbagliando disimpegni facili in zona pericolosa, così come accaduto con la Sampdoria, ma il Brescia non ne approfitta. Di occasioni per pareggiare il Catanzaro ne ha poche, meno di quanto avrebbe potuto, anche per l’organizzazione difensiva avversaria.

Ma se per due volte era stato gelato, esattamente al minuto 96 il Ceravolo piange. Ed esulta. Ma di gioia. E’ l’ultimo pallone utile della sfida. Corner. Sale anche Fulignati. Palla dentro, colpo di testa, sponda per Donnarumma, che a due passi dalla porta fa 2-2 di testa. Esplode lo stadio! Non è finita. Pazzo urlo di gioia del Ceravolo, che si regala così i supplementari.

Tempi supplementari

Ai supplementari il Brescia non pare accusare il colpo, ma anzi parte bene. E’ costretto a segnare per passare, ma a segnare è invece il Catanzaro. Contropiede, palla in area, bellissima acrobazia al volo di Brignola e 3-2. Che diventa 4-2 praticamente a tempo scaduto, con lo scavetto di Iemmello in contropiede. Finisce così. Il Ceravolo esulta e ora si giocherà la finale playoff nella semifinale contro la Cremonese (martedì l’andata al Ceravolo, sabato prossimo il ritorno a Cremona).

Il tabellino

Marcatori: 8’ pt Galazzi (B), 26’ pt e 17’ sts Iemmello (C), 7’ st Moncini (B), 51’ st Donnarumma (C), 15’ pts Brignola (C)

Catanzaro (4-4-2): Fulignati (28’ sts Sala); Scognamillo, Brighenti, Antonini, Veroli (16’ st Oliveri); Sounas (25’ st Stoppa), Pontisso (25’ st Verna), Petriccione, Vandeputte (36’ st Brignola); Biasci (25’ st Donnarumma), Iemmello

A disposizione: Borrelli, Krajnc, Miranda, Pompetti, Rafele, Viotti.

Allenatore: Vivarini

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Galazzi (8’ pts Nuamah), Paghera (22’ st Van de Looi); Moncini (22’ st Olzer), Besaggio (34’ st Bertagnoli); Bianchi (22’ st Bjarnason, dal 40’ st Papetti)

A disposizione: Andrenacci, Fares, Ferro, Fogliata, Huard, Mangraviti

Allenatore: Maran

Arbitro: Sozza

Assistenti: Del Giovane – Di Iorio

Quarto ufficiale: Monaldi

Var: Pairetto

Ass: Serra

Angoli: dieci Catanzaro, tre Brescia

Recupero: 2‘ pt; 6‘ st, 2’ pts, 4‘ sts

Ammoniti: 15’ st Scognamillo (C), 49’ st Iemmello (C

