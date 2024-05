Paura a Palermo, scomparsa 19enne: “riportatela a casa, è fragile e ha bisogno delle sue medicine”

StrettoWeb

Paura e apprensione a Palermo per la scomparsa di una ragazza di 19 anni, Giulia Duro, di cui non si hanno notizia da ieri. Lo zio, Fabrizio Isola, sui social ha divulgato vari messaggi, a partire da ieri pomeriggio: “Chiedo a tutti i miei amici di condividere e divulgare questa foto (immagine a corredo), è mia nipote e si chiama Giulia Duro. Si è allontanata da questa mattina (ieri, ndr) intorno alle 9 e non si hanno notizie. Dalla zona Oreto, Palermo Il telefono è spento. Stiamo facendo denuncia di scomparsa. La ragazzina di 19 anni soffre di leggera epilessia sotto farmaci. Chiunque avesse informazioni mi chiami. Contattare 3792215704”.

Lo zio ipotizza un rapimento

Nuovo aggiornamento, sempre sui social, questa mattina: “Soffermatevi per 5 minuti e divulgatelo dovunque in tutta la Sicilia. Non si esclude che sia stata portata fuori. Sono passate 24 ore, adesso la legge italiana prevede che il cellulare di mia nipote da remoto possa essere scandagliato. Mi rivolgo a chi possa avere preso mia nipote. Perché Giulia da sola tutto questo non lo avrebbe minimamente pensato. Giulia è una ragazza fragile, non capisce il bene dal male. E’ una bambina di 19 anni con problemi psicologici. Ha bisogno delle sue medicine. Riportatela a casa. Lasciatela vicino una caserma dei carabinieri e andatevene. Se è stata una bravata giovanile è ora di finirla”.

