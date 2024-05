Occhiuto applaudito dai viaggiatori all’Aeroporto di Reggio Calabria | VIDEO

StrettoWeb

E’ senza ombra di dubbio l’uomo del momento: Roberto Occhiuto ha portato Ryanair per la prima volta nella storia all’Aeroporto di Reggio Calabria rilanciando uno scalo che due anni fa era morto e sepolto. Dopo due anni e mezzo da Presidente della Regione, è apprezzato e stimato in Calabria con un consenso straordinario, superiore al momento dell’elezione, e non era mai successo prima nella storia del regionalismo calabrese. E ha trainato una nuova narrazione della Calabria, positiva e virtuosa.

Viene apprezzato Occhiuto, anche in riva allo Stretto. E forse soprattutto qui. Dove c’era maggior scetticismo, perchè i campanili hanno sempre diviso la politica di questa Regione e a Reggio in molti erano prevenuti sulla provenienza geografica di Occhiuto che avrebbe quindi “fatto gli interessi di Cosenza e Catanzaro“. E invece Occhiuto ha smentito anche loro: l’Aeroporto di Reggio non era mai stato così valorizzato, ed è quello su cui la Regione ha investito di più. Anche e soprattutto grazie all’azione di Giusi Princi, Vice Presidente della Giunta Regionale, e dell’on. Francesco Cannizzaro, tutti dello stesso partito (Forza Italia) che lavora in grande sinergia con il governo Meloni.

Questa mattina, a margine della conferenza stampa di Ryanair all’Aeroporto di Reggio Calabria, Occhiuto è stato fermato e applaudito dai viaggiatori in partenza con un volo Ryanair proprio in riva allo Stretto. Lo stesso governatore ha pubblicato il video scrivendo: “È davvero bello vedere crescere i frutti del duro lavoro che stiamo realizzando. C’è ancora tanto da fare, ma siamo sulla strada giusta“.

