Aeroporto di Reggio Calabria, boom di passeggeri: +28% nel primo trimestre 2024, è il migliore del Sud. Crolla Lamezia

StrettoWeb

Ottime notizie per l’Aeroporto di Reggio Calabria, che ha iniziato il 2024 nel migliore dei modi. Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti del nostro Paese, ha pubblicato i dati ufficiali del traffico di tutti gli scali riferiti al mese di marzo 2024 con il parziale progressivo dei passeggeri annui. Abbiamo quindi il totale del primo trimestre dell’anno, e i dati sono davvero eccezionali per lo scalo dello Stretto.

Il traffico dei passeggeri tra gennaio, febbraio e marzo, infatti, al Tito Minniti di Reggio Calabria è aumentato del 28% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. E’ l’Aeroporto che cresce di più in tutta l’Italia del Sud, e tra quelli che crescono di più in assoluto in tutto il Paese. In termini percentuali, hanno fatto meglio soltanto 5 aeroporti e cioè Olbia (+37,8%), Trieste (+37,0%), Roma Fiumicino (+30,7%), Firenze (+30,4%) e Ancona (+30,3%). Ma il dato più importante è che Reggio Calabria cresce in controtendenza rispetto agli altri scali calabresi, entrambi in Calo (Lamezia -10%, Crotone -5%) confermando le attenzioni della Sacal e della Regione Calabria per l’Aeroporto reggino.

I dati dei passeggeri del primo trimestre 2024 in tutti gli Aeroporti di Calabria e Sicilia

Catania 2.244.615 ( +12,4% )

Palermo 1.443.747 ( +10,5% )

Lamezia Terme 471.416 ( -10,1% )

Trapani 98.633 ( -28,6% )

Reggio Calabria 74.386 ( +27,9% )

Comiso 26.693 ( -49,0% )

Crotone 34.319 ( -5,4% )

Lampedusa 25.011 ( +11,6% )

In termini assoluti i dati dello scalo reggino sono ancora molto bassi, ma per capire l’andamento è più importante la percentuale che testimonia la differenza rispetto allo scorso anno. Rispetto all’elenco bisogna precisare che l’Aeroporto di Trapani è stato chiuso al traffico per più di tre settimane, dal 25 febbraio al 16 marzo, per lavori sulla pista. In ogni caso, la performance di Reggio Calabria è davvero eccezionale: in proiezione significa essere già a 300 mila passeggeri annui, cioè in ulteriore aumento rispetto allo scorso anno, ma questo dato è molto al ribasso per due motivi principali: innanzitutto questi dati non comprendono l’arrivo dei nuovi voli di Ryanair che hanno iniziato a collegare l’Aeroporto reggino da fine aprile con 8 destinazioni nazionali e internazionali. Sarà uno shock in termini di passeggeri che farà ulteriormente aumentare il traffico proprio da aprile in poi, in modo davvero considerevole. Inoltre il primo trimestre dell’anno è sempre, storicamente, quello con il minor numero di passeggeri rispetto al periodo primaverile, estivo e autunnale-natalizio, in cui ci sono sempre più viaggiatori.

E’ quindi più che verosimile, diremmo banale e scontato, attendersi che l’Aeroporto di Reggio Calabria già in questo 2024 possa ritornare a ridosso dei suoi record assoluti, per poi superarli agevolmente nel 2025 quando – con questo scenario – non è difficile pensare di poter raggiungere addirittura 1 milione di passeggeri, dato senza precedenti nella storia dello scalo reggino.

Il merito di tutto questo è ovviamente della Regione Calabria che con Occhiuto ha deciso di invertire la rotta e puntare seriamente sull’Aeroporto dello Stretto con l’arrivo di Ryanair, nonostante le inefficienze della città che fa acqua da tutte le parti e ancora non ha fatto nulla – con i suoi enti locali e le associazioni di categoria – per intercettare questo straordinario flusso turistico. E invece a Reggio c’è qualcuno che, a fronte di questi fatti concreti, blatera di “spot elettorale“: è proprio vero che questa città non ha mai voluto bene a se stessa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.