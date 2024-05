Reggio Calabria, ecco come cambia l’Aeroporto dello Stretto: in arrivo anche le barre di accesso | FOTO

StrettoWeb

Oggi durante la conferenza stampa di Ryanair, l’amministratore unico di Sacal Marco Franchini ha illustrato i lavori in corso e già realizzati presso l’Aeroporto di Reggio Calabria negli ultimi mesi: “abbiamo già fatto molto con i lavori per la sicurezza del volo e il controllo del traffico aereo, la riqualifica degli aiuti visivi luminosi e degli impianti di spostamento bagagli, i nuovi banchi di accettazione. Sono tutte cose che si vedono poco, però danno una cifra ad un Aeroporto che ha avuto il completamento del sistema anti intrusione perimetrale che è una cosa importantissima”.

Tra i lavori in corso, si nota anche il cambio di look nelle zone esterne all’aerostazione. Come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, sono in fase di costruzione anche i sistemi di accesso elettronici con tanto di sbarre che limiteranno l’accesso e il transito automobilistico in tutta l’area dello scalo.

Anche il terminal cambierà volto: “Per quanto riguarda invece l’aerostazione il 21 maggio saremo di nuovo in ENAC con l’impresa che ha vinto la gara e presenteremo degli aggiornamenti: il precedente progetto non rispondeva a questa nuova caratteristica che sta assumendo l’Aeroporto, quindi lo miglioreremo con la realizzazione di tre blocchi funzionali, area partenze, area arrivi e poi questo terminal centrale. C’è anche un’idea per i parcheggi ma è ancora in una fase embrionale” ha detto oggi Franchini.

