Aeroporto di Reggio Calabria, Ryanair raddoppia: “entusiasmo mai visto, passeremo da 8 a 16 rotte, tra le nuove Milano e Dublino” | DETTAGLI

L’Aeroporto di Reggio Calabria ha finalmente invertito la rotta, con numeri straordinari già nei primi mesi del 2024 ancora prima dell’arrivo di Ryanair. Adesso le cifre sono straordinarie, in aumento vertiginoso. Tutto merito dell’investimento di Ryanair fortemente voluto dal governatore Regionale Roberto Occhiuto, che oggi ha fatto una conferenza stampa con il CEO di Ryanair Eddie Wilson e l’amministratore unico di Sacal Marco Franchini proprio nei locali dell’Aeroporto dello Stretto.

Occhiuto si è detto “molto felice di vedere l’Aeroporto di Reggio finalmente così vivo e movimentato dopo tanti anni. Due anni fa quando mi sono insediato questo scalo era morto, non c’erano neanche i voli per Roma e Milano, sembrava non ci fossero prospettive. E invece con Franchini, uno dei dirigenti migliori, abbiamo fatto un lavoro molto intenso. Oggi sono felice di vedere qui sia Ryanair che Sacal, i protagonisti di questo rilancio. Sto cercando di mettere in campo tutte le mie energie e risorse a convincere Ryanair e gli altri vettori ad investire ancora in Calabria. Mi faccio aiutare molto dalle risorse della Calabria: ieri ho portato Eddie a cena a Scilla, si è innamorato di Scilla, oggi ha fatto persino il bagno nel nostro mare. Lo abbiamo portato in giro per Reggio Calabria, sono molto contento che stia apprezzando l’ospitalità e la bellezza dei nostri voli. Con lui stiamo ragionando anche sulle altre stagioni, sul prossimo inverno, e stiamo pensando di aggiungere alle rotte attualmente operate da Ryanair anche una rotta per Milano o per Bergamo da Reggio Calabria. Inoltre valutiamo altre possibilità di investimento da parte di questa compagnia, che potrebbero realizzarsi con l’istituzione di una base per la manutenzione degli aeromobili o attraverso una base per addestrare i piloti e il personale. Questo per me sarebbe molto importante, perchè renderebbe più strutturale il connubio tra la Calabria e Ryanair. Stiamo lavorando per aumentare ulteriormente i voli, questo dipende però anche dalla capacità della Regione di rimuovere alcuni ostacoli piuttosto stupidi che impediscono alle low-cost di volare in modo conveniente per loro in molti aeroporti italiani. Si tratta ad esempio dell’ostacolo costituito dalle addizionali comunali: stiamo lavorando al progetto di finanziare come Regione le addizionali comunali. Le compagnie aeree pagano circa 6,50 euro per ogni passeggero che viene trasportato. Se si desse alle compagnie aeree, a tutte le compagnie aree, la possibilità di non pagare questa tassa, avremmo molti più voli. Stiamo lavorando su questo anche grazie al contributo del mio amico Francesco Cannizzaro, che è componente della commissione bilancio e presenterà un emendamento per fare in modo che la Regione Calabria possa finanziare le addizionali comunali“.

“Qualcuno diceva che i miei erano i soliti annunci” conclude Occhiuto togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. “E invece abbiamo dimostrato di fare fatti concreti, e questo è possibile solo quando c’è una grande squadra. Ringrazio la Camera di Commercio, ringrazio Cannizzaro, stiamo lavorando su tante cose, alcune ancora non si vedono ma preferiamo annunciarle quando saranno realtà“.

Eddie Wilson, il Ceo di Ryanair, ha detto: “l’entusiasmo è palpabile, l’hotel dove alloggiamo ci ha confermato il sold out e gli articoli della stampa confermano la bontà del lavoro. Ancora non c’è il Ponte sullo Stretto, ma oggi c’è un ponte aereo per tutte quelle persone che vivono di connettività. Concordiamo con Occhiuto sulla tassa comunale. Nel momento in cui sarà rimossa, provvederemo a rispondere per primi, innanzitutto con un volo giornaliero con Milano, poi con un secondo aeromobile basato a Reggio per consentire ulteriore connettività a livello internazionale, innanzitutto con un volo diretto con Dublino, così potrò venire qui a nuotare ogni volta che voglio. A giugno tornerà qui in vacanza”.

L’amministratore unico di Sacal Marco Franchini ha aggiunto: “abbiamo già fatto molto con i lavori per la sicurezza del volo e il controllo del traffico aereo, la riqualifica degli aiuti visivi luminosi e degli impianti di spostamento bagagli, i nuovi banchi di accettazione. Sono tutte cose che si vedono poco, però danno una cifra ad un Aeroporto che ha avuto il completamento del sistema anti intrusione perimetrale che è una cosa importantissima. Per quanto riguarda invece l’aerostazione il 21 maggio saremo di nuovo in ENAC con l’impresa che ha vinto la gara e presenteremo degli aggiornamenti: il precedente progetto non rispondeva a questa nuova caratteristica che sta assumendo l’Aeroporto, quindi lo miglioreremo con la realizzazione di tre blocchi funzionali, area partenze, area arrivi e poi questo terminal centrale. C’è anche un’idea per i parcheggi ma è ancora in una fase embrionale”.

Franchini ha anche evidenziato come, in base alle previsioni di traffico, “arriveremo all’Aeroporto di Reggio a mille posti di lavoro in più diretti, indiretti e come indotto, e ad un aumento del Pil della Regione Calabria di 200 milioni di euro. L’azione di Occhiuto non è qualcosa legato solo ai collegamenti e alla mobilità, ma è qualcosa che concretamente è destinato a cambiare i connotati di questa Regione in modo concreto e pragmatico. Quando abbiamo firmato il contratto con Ryanair mi è venuta in mente un’esperienza personale. Io credo di essere tra i pochi, forse ce n’è uno, in questa sala, ad aver conosciuto Mister Ryan, anzi i fratelli Ryan. Io ho conosciuto i fratelli Ryan nel 1984: avevano questa metodologia, ogni settimana volevano fare delle riunioni per raggiungere degli obiettivi. Noi qui questa metodologia l’abbiamo utilizzata quotidianamente. Investire in una low-cost come Ryanair ci ha consentito di creare un brand di una Regione del Sud“.

