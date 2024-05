StrettoWeb

Lutto nel mondo dei dj e dei vocalist per la morte di Franchino, 71 anni, che con la sua voce ha rivoluzionato la disco ed ha accompagnato nel ballo generazioni di ragazzi. Franchino nacque in Sicilia, a Caronia, in provincia di Messina, ma si trasferì successivamente in Toscana.

Il noto artista era ricoverato in ospedale da alcune settimane. I funerali si terranno in forma strettamente privata.

